Kömür madeninde göçük: İsneyn Delikanlı toprağa verildi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen kömür madeni göçüğünde hayatını kaybeden İsneyn Delikanlı'nın cenazesi defnedildi. Gözyaşları arasında toprağa verilen Delikanlı için cenaze namazı kılındı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, özel kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden işçisi İsneyn Delikanlı'nın (37) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Tavşanlı ilçesindeki Moymul Mahallesi'ne getirilen İsneyn Delikanlı için mahalle camisinde cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın kıldırdığı cenaze namazına mesai arkadaşları madenciler ile ailenin yakınları katıldı. Evli ve 2 çocuk babası İsneyn Delikanlı, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Moymul Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kömür madenindeki göçükle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI,(Kütahya),