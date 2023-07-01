Komşu Anlaşmazlığı Yolu Kapatıyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki komşu, evlerinin önündeki yola kapı ve demir bariyer koyarak sokağı araçların geçişine engelledi. Mahalle sakinleri ve esnaf, durumdan şikayetçi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde anlaşmazlık yaşayan iki komşu, evlerinin önündeki yola kapı ve demir bariyer koyarak sokağı araçların geçişine engelledi.

İddiaya göre, Sümer Mahallesi'nde ev sahibi N.Y, sokakta arsa payı bulunduğu gerekçesiyle ikametinin yaklaşık 2 metre dışına duvar ördürmeye başlayıp demir kapı koydu.

Bunun üzerine N.Y'nin karşı komşusu, kendisi gibi diğer ev sahiplerinin de yolda arsa payının bulunduğunu belirterek, sokağı daraltacak nitelikteki inşaatı durdurmasını istedi.

Talebi karşılıksız kalan bu kişi de evinin yaklaşık 2 metre dışına demir bariyer koyup betonla güçlendirdi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Kutlu, yıllardır araç trafiğine açık olan sokağı iki komşunun anlaşmazlık yaşayıp arsa payları olduğu gerekçesiyle kapatmalarına tepki gösterdi.

İlgili belediye ve kurumlara durumu bildirdiklerini aktaran Kutlu, "Kurumlar, bayram tatili sonrası bilgi vereceklerini belirtti. Burada yaşayan vatandaşlar zor durumda. Kurumlardan sorunun çözümü için yardım bekliyoruz." dedi.

Mahalle esnafından Uğur Eker, yolun kapanması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Önceki gün bir ambulans sokağa giremedi. Çöp kamyonları da sokağa diğer ucundan girebilmek için çok zaman harcıyor. Herkes bu konuda dertli." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Esin Tekin de yolun araç trafiğine kapatılmasına tepki gösterdi.

Çalıştığı iş yeri araç trafiğine kapatılan sokağın yanında bulunan motosikletli kurye Cantürk Yılmaz, bir an önce sürekli kullandığı yolun açılmasını beklediğini kaydetti.