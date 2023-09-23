Komşu Aileler Arasındaki Kavga Muhtarın Araya Girmesiyle Son Buldu

Adana'nın Karataş ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavganın ardından muhtarın araya girmesiyle aileler barıştı.

Adana'nın Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda Kırtay ve Denizedalan aileleri arasında çıkan kavgada 1 araç kundaklanırken 4 kişi de silahla yaralandı. Kavganın ardından Yunusoğlu Mahalle Muhtarı Ceyhun Doğan araya girerek aileleri barıştırdı. Her 2 ailenin de büyüklerini bir araya getiren Doğan, "Kanı kan ile temizlemek olmaz. 2 aile de Çukurova'nın önemli aileleri. Yaşanan tatsız hadiseyi büyütmemek gerekir. Barış olması çok güzel oldu" dedi. - ADANA