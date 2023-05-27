Antalya'nın Manavgat ilçesinde hastaneden kaçan Avusturya uyruklu yaşlı turist jandarmayı alarma geçirdi. Kolunda damar yolu açılmış halde hastaneden habersiz ayrılıp 7-8 km yürüyerek giden ve bitkin düşen adam bir vatandaş tarafından bulundu.

Kolunda açılmış damar yoluyla hastaneden kaçan yaşlı turist jandarmayı alarma geçirdi

Bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan turist ailesine teslim edildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hastaneden kaçan Avusturya uyruklu yaşlı turist jandarmayı alarma geçirdi. Kolunda damar yolu açılmış halde hastaneden habersiz ayrılıp 7-8 km yürüyerek giden ve bitkin düşen adam bir vatandaş tarafından bulundu.

Olay Aşağı Işıklar Mahallesi girişinde yaşandı. Ali Çelik isimli vatandaş, servisle okuldan gelen çocuğunu beklediği sırada Çeltikçi istikametinden gelen ve yürümekte zorlanan yaşlı adamla karşılaştı. Evinin önündeki sandalyeye oturttuğu yallı ardamla yabancı olduğu için anlaşamayan Hasan Ali Çelik, bitkin düşen adama su verdikten sonra elinin üzerinde damar yolu açılmış olduğunu görünce hemen 112'yi aradı.

112 İhbar hattına yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekibi, Hasan Ali Çelik'ten bilgi aldıktan sonra elindeki hastane evraklarından ismini öğrendiği yaşlı turistle Android telefon üzerinden çeviri yoluyla anlaşmaya çalıştı. Yaşlı turistin konuşmakta güçlük çekmesi nedeniyle bu anlaşılamadı.

Elindeki hastane evrakında adının Günter Lehrer olduğu belirlenen 83 yaşındaki yaşlı turistin Side'de eşiyle birlikte tatil yaptığı, rahatsızlanınca kaldırıldığı özel hastanede tedavi görürken kimsenin haberi olmaksızın hastaneden ayrıldığı belirlendi. Jandarma ekibi tarafından Merkez Jandarma Karakoluna getirilen yaşlı turist, karakola davet edilen eşi ve hastane görevlilerine teslim edildi.