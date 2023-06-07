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Kofçaz Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi düzenlendi

Kofçaz Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi düzenlendi

Yaşam Haberleri

Kofçaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Semih Arslan, müdürlük binasının bahçesinde düzenlenen törende, 2022, 2023 eğitim öğretim döneminde 33 kurs açtıklarını söyledi. Kurslara 445 kursiyerin katıldığını ifade eden Arslan, tüm vatandaşları kurslara davet etti. Konuşmaların ardından Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Topuz tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, şebeke suyunun karşılandığı gölettin genişletildiğini bildirdi. Gün, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri ile belediye ekiplerinin gölette hummalı bir çalışma yaptıklarını belirtti. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Gün, gölette daha fazla su birikeceğini kaydetti.

Kofçaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Semih Arslan, müdürlük binasının bahçesinde düzenlenen törende, 2022, 2023 eğitim öğretim döneminde 33 kurs açtıklarını söyledi.

Kurslara 445 kursiyerin katıldığını ifade eden Arslan, tüm vatandaşları kurslara davet etti.

Konuşmaların ardından Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Topuz tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Gölet genişletme çalışmaları

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, şebeke suyunun karşılandığı gölettin genişletildiğini bildirdi.

Gün, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri ile belediye ekiplerinin gölette hummalı bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Gün, gölette daha fazla su birikeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Yaşam

Halk Eğitimi Merkezi Ali Ergin Kofçaz Yaşam Haberler

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