Kocasinan Belediyesi Sokak Oyunları Şenliği Çocukları Eğlendiriyor

Kocasinan Belediyesi'nin 2017 yılında hayata geçirdiği ve kesintisiz devam ettirdiği Sokak Oyunları Şenliği'nde çocuklar, tatili dolu dolu geçiriyor. Her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirilen ve on binlerce çocuğun yüreğine dokunan etkinliğe fırsat buldukça katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sokak oyunlarının Kayseri'nin sosyal hayatına renk kattığını vurgulayarak, "Amacımız; çocuklarımızın yüzlerini güldürmektir" dedi.

Her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirilen Kocasinan Sokak Oyunları Şenliği'nde kıyasıya yarışan çocuklara sürpriz yaparak, etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, onların sevgi gösteriyle karşılaşıyor. Çocukların isteğini kırmayarak, oyunlara eşlik eden Başkan Çolakbayrakdar, onların neşesine neşe katıyor. Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oluyor. Oyun oynamanın tadına varan çocuklar, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyor.

Çocuklarda milli ve manevi duyguların pekiştirilmesi için birbirinden özel etkinlikler düzenlediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Çocuklarımızın, yüzleri her daim gülsün, heyecanları ve mutluluğu daim olsun. Her zaman çocuklarımızı böyle enerji dolu ve yüzleri gülen olarak görelim inşallah. Kıymetli hemşehrilerim ve sevgili yavrularımız; Kocasinan Belediyesi olarak çocuklarımızı eğlendirmek, yüzlerini gülümsetmek ve onların keyifli vakit geçirmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızı sanal ortamdan eğitimleri haricinde biraz da olsa kurtararak, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan oyunlarla ve gösterilerle buluşturmak istedik. Bu sayede çocuklarımız hem eğlenmenin, hem paylaşmanın hem de yardımlaşmanın ne kadar önemli bir olgu olduğunu görüyorlar. Biz onların daha huzurlu ve daha mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güçlü bireylerdir. O yüzden kültürel ve geleneksel değerlerimizi artırmak adına yeni hizmetler ve projeler gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatilinde keyifli dakikalar geçirmesi için mahalle mahalle geziyoruz. Her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde sokak oyunları ile çocuklarımızı eğlendirirken, aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşıyor. Çocukların büyükleriyle birlikte sokak oyunlarına katılması bizlere ayrı bir memnuniyet katıyor. Ana hedefimiz ise çocuklarımızın mutluluğudur. Çünkü 'Çocuk gülerse dünya güler' " ifadelerini kullandı.

Sandalye kapmaca, halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi oyunlara katılan çocuklar birbirleriyle kıyasıya mücadele ederken, oyun oynamanın tadına varıyor. Kocasinan Belediyesi, etkinlikte yarışmaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler veriyor. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynayan çocuklar keyifli vakit geçirirken, aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşıyor. İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan şenlik, vatandaşlardan tam not alıyor. Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği sokak oyunları şenliklerinin, ilçenin belirli mahallelerinde, akşam saatlerinde devam edeceği öğrenildi. - KAYSERİ