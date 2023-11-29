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Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkisi

29 Kasım 2023 11:29 Son Güncelleme: 11:30 Abone Ol

Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yolların kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Karabük'ün yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı 24 santimetreye ulaştı.