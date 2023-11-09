Kocaeli TEM Otoyolu'nda Çekici Yangını

Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan çekici alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan çekici alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda 14 KF 022 plakalı Mercedes marka oto çekiciyle seyir halinde olan Fazlı Görgülü, yanık kokusu alması üzerine aracı sağ şeride çekti. Sürücü, araçtan iner inmez çekicinin motor kısmı yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar ve Fazlı Görgülü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışmasına rağmen başarılı olamadı. Sürücü, hemen çekicide bulunan otomobili araçtan indirerek sevkini sağladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çekiciyi söndürdü. Çekicinin motor kısmı küle dönerken şans eseri yaralanan olmadı.

Olayın nasıl yaşandığını anlatan Fazlı Görgülü, "Yolda gelirken araç aniden çıtır çıtır etti, sonra koku gelmeye başladı. Aracı sağ şeride aldım, yangın çıktı. Çekicide bulunan otomobili de hemen indirdim" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ