Kocaeli Sahillerinde Cankurtaranlar 546 Kişiyi Kurtardı

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, 16 Temmuz ve 20 Ağustos tarihleri arasında 546 kişiyi boğulmaktan kurtardı. KOSKEM ekipleri, farklı plajlarda gerçekleştirdikleri müdahalelerle insanların hayatını kurtardı.

KOCAELİ sahillerinde cankurtaranlar, 16 Temmuz ve 20 Ağustos tarihleri arasında 546 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli'de 11 plajda görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, 16 Temmuz- 20 Ağustos tarihleri arasında 546 kişiyi boğulmaktan kurtardı. İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü'ne bağlı KOSKEM ekipleri, hava sıcaklıkları nedeniyle en yoğun günlerini geçiren sahillerden Cebeci'de 212, Kovanağzı'nda 20, Kumcağızda 137, Miço Plajında 9, Kerpe'de 33, Sarısu'da 8, Seyrek'te 25, Bağırganlı'da 37, Karamürsel bölgesinde 27, Darıca bölgesinde 18 ve Bayramoğlu sahilinde 20 kişiyi kurtardı.