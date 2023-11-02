Kocaeli Körfez'de Sağanak Nedeniyle Alt Geçit Su Bastı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sağanak nedeniyle su basan alt geçitte bir süre ulaşım sağlanamadı.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle D-100 kara yolu 95 Evler Köprülü Kavşağı'ndaki alt geçidi su bastı.

Trafikte ilerlemekte zorluk çeken sürücüler, durumu ekiplere bildirdi.

Polis ekiplerince alt geçit iki yönlü trafik akışına kapatılırken, ulaşım her iki yönde yan yoldan sağlandı.

Belediye ekiplerinin tıkanan rögar kapaklarını temizleyip vidanjörle suyu tahliye etmesinin ardından alt geçit yeniden ulaşıma açıldı.