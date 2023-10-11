Kocaeli Körfez'de Bir Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Çatıda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Tek Kapı Sokakta bulunan bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çatıda ufak çaplı yangın çıktı. Karşı binada oturan vatandaşların dumanları görmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangından etkilenen olmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.