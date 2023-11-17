Kocaeli Gebze Gençlik Merkezi'nde Köpek Neşe Kaynağı

Kocaeli Gebze Gençlik Merkezi tarafından sahiplenilen köpek, çocuk ve gençler için neşe kaynağı oluyor. Köpeğin varlığı, çocuklarda hayvan sevgisinin gelişmesine fayda sağlıyor.

Kocaeli Gebze Gençlik Merkezi tarafından 2 aylıkken sahiplenilen "Mila" isimli köpek, sıcakkanlı hareketleriyle 7 yıldır merkeze gelen çocuk ve gençler için neşe kaynağı oluyor.

İlçede 2015'te hizmete giren merkezde 50 günlükken sahiplenilen köpek, günün büyük kısmını atölyeler, kurs ve spor alanlarında dolaşarak geçiriyor.

Hareketliliği, kıvırcık beyaz tüyleri ve şık kıyafetleriyle sergilediği sempatik tavırlarıyla çocuk ve gençlerin selam vermeden geçemediği köpek, 12 personelin çalıştığı kurumda zaman zaman görevlilerle sahaya çıktığı için "13. personel" olarak da anılıyor.

Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan, AA muhabirine, çocukların hayvanlara bakış açısını geliştirmeye çalıştıklarını ve bu anlamda Mila'nın varlığının önemli olduğunu söyledi.

Köpeğin, merkezin yapımının hemen ardından aralarına katıldığını belirten Turan, "Doğal üyemiz oldu. 50 günlükken aldık, şu anda 7 yaşında Mila'mız. Çocuklarımızın her biriyle diyalog kurma, rehabilitasyon, sevgi, merhamet konularında yaptığımız etkinliklerde de Mila yanımızda." dedi.

Turan, köpeğin varlığının çocuklarda hayvan sevgisinin gelişmesine faydasının olduğuna dikkati çekti.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Gönüllü Pati" projesinin önemini vurgulayan Turan, proje kapsamında gençlik merkezlerinde köpek, kedi, kuş ve balık gibi hayvanlara bakıldığını, çocukların hayvanlara yönelik sevgisini arttırma ve olumsuz bakış açılarını değiştirmeye yönelik çalışmaların yapıldığını anlattı.

"Herkesi kapıda karşılıyor çünkü evi burası"

Köpeğin kendileriyle birçok etkinliğe katıldığını aktaran Turan, "Mila bir hayvan ama duyguları olan, buradaki tüm personeli benimsemiş, içselleştirmiş. Aslında aile ferdi gibi. Gençlik merkezimizdeki her bir personelle aile gibiyiz. Mila da merkezin olmazsa olmazı." diye konuştu.

Mila'nın zaman zaman personelle dolaştığını, dışarıda çevre temizliği yapılırken pet şişe ve kağıtları ağzıyla alarak getirdiğini kaydeden Turan, şöyle devam etti:

"Ağaç dikmeye gittiğimizde toprağı kazdığına da şahit olduk. Burada çocukların yaptığı aktivitelerde moral ve motivasyon kaynağı olarak hareket ediyor. Mila da artık çocuğumuz gibi. Gençlik Merkezi'ne geldiğimde Mila'ya 'Baba geldi.' diyorlar, o da merdivenleri çıkarak odama geliyor. Onun sayesinde güne pozitif başlıyoruz. Evden morali bozuk gelen personel veya gençlerimizin, Mila'nın onları güzel karşılamasından kaynaklı moralleri düzeliyor. Kim olursa olsun gelen herkesi kapıda karşılıyor çünkü evi burası. Kapıya gelenleri karşıladığında biz de mutlu oluyoruz. Neşeyle, pozitif enerjiyle güne başlamış oluyoruz."