Kocaeli Gebze'deki Boya Fabrikasında Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangının söndürülmesi için çalışmalar başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Cumhuriyet Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki boya fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, D-100 kara yolundan da görülen yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Yaşam