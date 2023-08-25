Kocaeli Gebze'deki Boya Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangının söndürülmesi için çalışmalar başlatıldı.