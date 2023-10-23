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Kocaeli Gebze'de taksiye çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet bir taksiye çarptı ve motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.