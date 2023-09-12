Kocaeli'de Zabıta Ekipleri Okul Önlerinde Önlemler Aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tatilin ardından okullarına kavuşan öğrenciler için okul önlerinde gerekli tüm önlemleri aldı. İzmit ve Gebze ilçelerinde görev yapan 25 personel, okul önlerinde ve ana caddelerde trafik probleminin yaşanmamasını sağladı.

Kocaeli'de zabıta ekipleri, sınıflarına kavuşan öğrenciler için okul önlerinde gerekli tüm önlemleri aldı.

Tatilin ardından okullarına kavuşan öğrenciler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, okul önlerinde tüm önlemleri aldı. Ekipler, okulların ilk gününden itibaren İzmit ve Gebze ilçesinde 25 personelle görev başındaydı. Okul önlerinde ve ana caddelerdeki kritik noktalarda görev yapan zabıta ekipleri, şehir içinde trafik probleminin yaşanmamasını sağladı. - KOCAELİ