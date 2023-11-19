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Kocaeli'de Yoğun Kar Nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ulaşım Aksadı

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Yaşam Haberleri

Kocaeli'de yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu'na ulaşım aksadı. İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

KOCAELİ'de yoğun kar nedeniyle TEM Otoyolu'na ulaşım aksadı, İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kocaeli'de yoğun kar yağışı etkili oldu. TEM Otoyolu'nda ulaşım aksadı. Sürücüler araçları ile yavaş ilerlerken, İstanbul istikametinde ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun Ankara istikametinde de ulaşım yavaş ilerliyor. Karayolları ekipleri de bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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