Kocaeli'de Yalının Ardiyesinde Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir yalının ardiyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yalıda korkutan yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yalının boya ve tiner bulunan ardiyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Bayramoğlu Mahallesi Palmiye Sokak'ta bulunan yalının ardiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boya ve tiner bulunan ardiyede yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.