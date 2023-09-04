Kocaeli'de Trafik Denetimleri: 90 Bin 418 Araç Kontrol Edildi

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından son bir ayda yapılan trafik denetimlerinde 90 bin 418 araç kontrol edildi. 565 araç trafikten men edilirken, 48 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, ağustos ayında 510 sürücü ve 445 yaya olmak üzere toplam 955 kişiye trafik güvenliği konularında eğitim verildi.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan trafik denetimlerinde 90 bin 418 araç kontrol edildi. 565 araç trafikten men edilirken, 48 sürücü belgesine el konuldu.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarının önlenmesi ve kaza sonucu ölüm ile yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla ağustos ayında 510 sürücü ve 445 yaya olmak üzere toplam 955 kişiye trafik güvenliği konularında eğitim verildi. Son bir ayda yapılan trafik denetimlerinde 90 bin 418 araç kontrol edilip, kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlemler yapıldı. 565 araç trafikten men edilirken, 48 sürücü belgesine el konuldu. Ekipler ağustos ayı içerisinde 3 ölümlü trafik kazası, 75 yaralanmalı trafik kazası, 113 maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere toplam 191 trafik kazasına müdahale etti. Trafik kazaları neticesinde 5 kişi hayatını kaybederken, 136 vatandaş ise yaralandı. - KOCAELİ