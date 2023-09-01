Kocaeli'de tır kazasında hayatını kaybeden sürücü defnedilecek

Tırın kupasının koptuğu kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'de park halindeki tıra seyir halindeki başka tırın çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralanan 36 yaşındaki tır sürücüsü Oğuzhan Acer, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.20 sıralarında Dilovası ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlantı yolunda park eden 34 FLD 288 plakalı tıra, seyir halinde olan 59 AB 668 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 59 AB 668 plakalı tırın kupası koparak yola savruldu, sürücü Oğuzhan Acer ağır yaralandı. 34 FLD 288 plakalı tır sürücüsü H.B.'de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sgelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tır sürücüsü Oğuzhan Acer'in yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Acer'in 36 yaşında evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Oğuzhan Acer'in cenazesi, bugün İstanbul Üsküdar Bulgurlu Hacı Nuri Topbaş Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak.