Kocaeli'de Temizlik Yaparken Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temizlik yaptığı evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti. Şerife Soysal (48) balkondaki camları temizlerken dengesini kaybederek zemine düştü. Sağlık ekipleri olay yerinde Soysal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temizlik yaptığı evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak'taki bir apartmanın 3. katına temizlik için gelen Şerife Soysal (48), balkondaki camları temizlediği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Soysal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Cenaze, incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.