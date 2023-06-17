Kocaeli'de suya gömülen otomobili vatandaşlar kurtardı

Kocaeli'nde suya gömülen otomobili böyle kurtardılar

Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

KOCAELİ - Kocaeli'de gece saatlerinde bastıran sağanak yağışı sonrası bir otomobil suya gömüldü. Vatandaşlar aracı ittirerek sudan çıkarması ise amatör kamerasına yansıdı. Öte yandan gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı.

Kent genelinde gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kuvvetli yağışın zaman zaman artmasıyla yollar su altında kalırken, araçlar geçişte zorlandı. Su baskınların yaşandığı bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Gök gürültüsü ve düşen şimşekler geceyi aydınlattı. Değirmendere ilçesi Uğur Mumcu Sokak'ta ise bir otomobil suya gömüldü. 3 vatandaş ise mahsur kalan otomobili geri geri ittirerek kurtardı. O anlar anbean vatandaş kamerasına yansıdı.