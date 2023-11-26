Kocaeli'de şiddetli rüzgarın etkisiyle çatı çöktü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle 4 katlı bir binanın çatısı, karşısında bulunan 3 katlı binanın çatısına uçtu. Ağırlığa dayanamayan 3 katlı binanın çatısı çöktü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Rüzgara dayanamadı, karşı binanın çatısına uçtu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle 4 katlı binanın çatısı 3 katlı binanın çatısına uçtu. Ağırlığa dayanamayan 3 katlı binanın çatısı çöktü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Hacı Osman Mahallesi Karlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgarın etkisiyle 4 katlı binanın çatısı, karşısında bulunan 3 katlı binanın çatısına uçtu. Ağırlığa dayanamayan 3 katlı binanın çatısı ise çöktü. Gürültü sesiyle uyanan komşular çatının çöktüğünü görünce 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri güvenlik şeridi çekerek, kontrolü sağladı.

Olay sebebiyle kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.