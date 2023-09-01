Kocaeli'de sağanak sonrası şaşırtan görüntü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak yağmur sonrası cadde köpükle kaplandı. Araçlar köpükle kaplanan caddede ilerlemekte zorluk çekerken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Köpüğün sebebi ilse bilinmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında İzmit ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sebebiyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluşurken, Sanayi Mahallesi Mezbaha Caddesi köpükle kaplandı. Caddede köpük baloncukları oluşurken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Telefonlarına sarılan vatandaşlar ise olan biteni kaydetti. Köpüğün sebebi ise bilinmiyor.

"Sokak jakuzi gibi köpürmeye başladı"

Yağmur sonrası birden köpüklerin çıktığını söyleyen Levent Aykut Yıldız, "Saat 12.00 sıralarında bir anda yağmur yağmaya başladı. Bayağı sağanak yağış başladı, daha sonra yol köpürdü. Sonra yol komple köpük oldu, buradan sanayinin girişine kadar. Geçmişte böyle bir şey olmamıştı, ilk defa oldu. Şaşırdık biz de. Sağanak yağış vardı, arabaların üstünü kapatıyorduk. Bir anda sokak jakuzi gibi köpürmeye başladı. Ya yoldan geçerken bir şey döküldü ya da kanalizasyona bir şey karıştı o köpürdü muhtemelen. Sokak tamamen bembeyaz oldu. Gelip geçenler çok şaşırdı. Hatta arabaya bindik video çektik, yolda görenler bayağı şaşkın şekilde bakıyorlardı. Kimisi arabadan inip köpükleri çekmeye çalışıyordu. Hiçbir yere başvurmadık, zaten kendi kendine gitti" dedi.

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