Kocaeli'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir palet imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda malzeme deposunda hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Sırasöğütler Mahallesi Çelikoğlu Caddesi'nde palet imalathanesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin, çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında malzeme deposunda hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Yaşam