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Kocaeli'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel-Hereke ve Hereke-Karamürsel deniz ulaşım seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle 14.00'e kadar iptal edildiğini duyurdu. Sonraki seferler ise hava durumuna göre güncellenecek.