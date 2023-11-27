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Kocaeli'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi

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Yaşam Haberleri
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel-Hereke ve Hereke-Karamürsel deniz ulaşım seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle 14.00'e kadar iptal edildiğini duyurdu. Sonraki seferler ise hava durumuna göre güncellenecek.

Kocaeli'de bazı vapur seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karamürsel-Hereke, Hereke- Karamürsel deniz ulaşım seferlerinin 14.00'e kadar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, 14.00'ten sonraki seferlerin hava durumuna bağlı güncelleneceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

Karamürsel Kocaeli Ulaşım Hava Durumu Yaşam Haberler

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