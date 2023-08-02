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Kocaeli'de Olta İğnesi Yutan Yaban Kuşu Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde olta iğnesi yutan yaban kuşu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı. Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri Gölkay Park civarında devriye görevi yaptıkları sırada yaralı iki yaban kuşu buldu. Kuşlardan birisinin öldüğünü tespit eden ekipler, diğerinin yuttuğu olta iğnesi nedeniyle yaralandığını belirledi. Veteriner hekime götürülen kuş, iğnenin çıkarılmasının ardından doğaya salındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde olta iğnesi yutan yaban kuşu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri Gölkay Park civarında devriye görevi yaptıkları sırada yaralı iki yaban kuşu buldu.

Kuşlardan birisinin öldüğünü tespit eden ekipler, diğerinin yuttuğu olta iğnesi nedeniyle yaralandığını belirledi.

Veteriner hekime götürülen kuş, iğnenin çıkarılmasının ardından doğaya salındı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Yaşam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Yaşam Haberler

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