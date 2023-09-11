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Kocaeli'de okul trafiği başladı

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Kocaeli'de okulların açılmasıyla birlikte D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul istikametinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kocaeli'de okul trafiği başladı

KOCAELİ - Kocaeli'de okulların açılmasıyla birlikte D-100 kara yolunda yer yer trafikte yoğunluk oluştu.

2023 -2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin okulun yolunu tuttu. Sabah saatlerinden itibaren İzmit D-100 kara yolu Serdar Mahallesi mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul istikametinde trafik yoğunluğunun arttığı görülürken, araçların yer yer ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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