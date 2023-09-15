Kocaeli'de motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, belediye otobüsünden inen bir kadına çarpmış ve ağır yaralanmıştı. Cenaze namazı sonrasında sürücü toprağa verilecek.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7 eylül günü meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi D100 yanyolda 8 gün önce meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet Dönerler (22), belediye otobüsünden inen kadın yolcuya çarpmış ve kendisi de savrularak ağır yaralanmıştı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Dönerler, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Dönerler, Körfez Güney mahallesi Hacı Muharrem Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Körfez mezarlığında toprağa verilecek. - KOCAELİ