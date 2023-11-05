Kocaeli'de Lodos Etkili Oluyor

Kocaeli'de akşam saatlerinde etkisi gösteren lodos kent genelinde etkili oluyor. Kuvvetli rüzgar sebebiyle yükselen dalgalar kıyıya vururken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından lodos kent genelinde etkisini gösteriyor. Güneyden esen rüzgar özellikle İzmit Körfez'ine kıyısı olan ilçelerde etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte yükselen dalgalar sahil şeridine vurdu. Vatandaşlar kuvvetli rüzgar sebebiyle zor anlar yaşadı. Lodos sebebiyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması isteniyor. - KOCAELİ