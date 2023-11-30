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Kocaeli'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Kocaeli'nin Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar, su baskınlarına ve yapı çökmelerine neden oldu. İzmit Taksiciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait yapının bir bölümü yıkıldı. Güvenlik kamerası, bir iş yerinin bodrum katını su basarken kaydetti.

Kocaeli'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde etkili olan sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Sağanak nedeniyle İzmit ve Derince ilçeleri sınırındaki Çınarlı Deresi'nin taşması sonucu Ahududu Sokak'taki İzmit Taksiciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait yapının bir bölümü yıkıldı.

Ekipler, çökmenin yaşandığı bölgede iş makinesi yardımıyla beton bloklarla önlem aldı.

Öte yandan Çınarlı Mahallesi Karaahmet Sokak'taki bir iş yerinin bodrum katını suyun basma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yaşam

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