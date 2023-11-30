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Kocaeli'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

30 Kasım 2023 15:48 Son Güncelleme: 15:50 Abone Ol

Kocaeli'nin Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar, su baskınlarına ve yapı çökmelerine neden oldu. İzmit Taksiciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait yapının bir bölümü yıkıldı. Güvenlik kamerası, bir iş yerinin bodrum katını su basarken kaydetti.