Kocaeli'de Kimyasal Patlama: 43 Kişi Tahliye Edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ilaçlama firmasına ait depoda meydana gelen kimyasal patlama sonucunda, 43 kişi tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Patlama sonucunda yangın çıktı ve ekipler hızlı bir şekilde müdahale etti. Sağlık ekipleri de etkilenen apartman sakinlerine müdahalede bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde ilaçlama firmasına ait depoda meydana gelen kimyasal patlamanın ardından, 43 kişi tedbir amaçlı olayın yaşandığı binadan tahliye edildi.

Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde, gemilerde ilaçlama yapan bir firmanın deposu olarak kullanılan bir binanın 2'nci katında, dün saat 23.00 sıralarında patlama meydana geldi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde, suyla tepkimeye giren alüminyum fosfitin patladığı ortaya çıktı. Kimyasal patlama nedeniyle ekipler, özel kıyafetler giyerek yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken; sağlık ekipleri, kimyasal maddeden ve dumandan etkilenen apartman sakinlerine müdahalede bulundu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bölgeye gidip, bilgi aldı.

Patlamaya ilişkin Kocaeli Valiliği'ndan yapılan açıklamada, İlimiz Körfez İlçesi Bağdat Caddesi'nde bir ilaçlama firmasının faaliyeti sırasında 03.10.2023 günü 23.11 de gaz salınımı meydana gelmiştir. Tedbir amaçlı olarak yakın çevredeki 43 daire sakini yakınlarının yanına yerleştirilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İSU ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, sağlık problemi olan vatandaşımız bulunmamaktadır denildi.

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Haber Nabi YAZICIKÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)