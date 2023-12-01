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Kocaeli'de Kazı Çalışması Sırasında Toprak Kayması: İşçi Kurtarıldı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir sitede kazı çalışması esnasında toprak kayması meydana geldi. Boğazına kadar toprağa gömülen işçi ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat çalışmasıyla kurtarıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir sitede kazı çalışması esnasında toprak kayması meydana geldi. Boğazına kadar toprağa gömülen işçi ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 10.00'da Bayramoğlu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Batuhan Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (64) isimli işçi ve çalışma arkadaşları, su gideri hortumları döşemek için bir binanın etrafında kazı çalışması gerçekleştirdi. E.B. açılan çukura indiği esnada toprak kayması meydana geldi. Boğazına kadar toprağa gömülen E.B.'yi fark eden çalışma arkadaşları panikle yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İşçiyi kurtarmak için zamanla yarıştılar

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, boğazına kadar toprağa gömülen E.B.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından çıkarılan E.B., sağlık ekiplerine teslim edildi. E.B., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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