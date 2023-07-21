Kocaeli'de Halk Plajında Boğulma Olayı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Hamit Karadaban (80) halk plajında serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Pirireis Mahallesi Yelkekaya Caddesi'ndeki halk plajında meydana geldi. Denizde bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz yattığını fark edenler, durumu cankurtaranlara haber verdi. Cankurtaranlar, bilincini kaybeden Hamit Karadaban'ı sudan çıkardı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Kalbi ve solunumu duran Karadaban'a sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılıp oksijen verildi. Ancak Hamit Karadaban tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.