Kocaeli'de Geri Dönüşüm Malzemeleri Depolama Alanında Genç Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de geri dönüşüm malzemeleri depolama alanında üzerine hurda yığını devrilen 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kocaeli'de geri dönüşüm malzemeleri depolama alanında üzerine hurda yığını devrilen 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İzmit Sanayi Mahallesi Kuzey Sokak'ta geri dönüşüm malzemeleri depolama alanında çalışan Birol D, devrilen metal hurda yığınının altında kaldı.

Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden çıkarılan gencin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Acı haberi alarak bölgeye gelen Birol D'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.