Kocaeli'de feci kaza kamerada: Tırın kupası koptu, 1'i ağır 2 yaralı

Kocaeli D100 bağlantı yolunda park halindeki tıra, seyir halindeki başka tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle seyir halindeki tırın kupası koparak yola savruldu. Biri ağır iki kişi yaralanırken kaza anı anbean kameralara yansıdı.

Kocaeli'de park halindeki tıra seyir halindeki tırın çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Tırın kupasının koptuğu feci kaza anı anbean kameralara yansıdı.

Kaza, Dilovası ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlantı yolunda park eden 34 FLD 288 plakalı tıra, seyir halinde olan 59 AB 668 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 59 AB 668 plakalı tırın kupası koparak yola savruldu, sürücü O.A. ağır yaralandı. 34 FLD 288 plakalı tır sürücüsü H.B.'de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 sürücüyü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, feci kaza kameralara yansıdı. - KOCAELİ