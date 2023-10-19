Kocaeli'de elektrik arıza ekibi kaza yaptı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elektrik arıza ekibinin içinde bulunduğu kamyonet toprak sete çarpıp devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Nüsretiye Mahallesi Varol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 06 DNF 656 plakalı elektrik arıza bakım aracı, yokuş çıktığı sırada geri kayarak toprak sete çarptı. Devrilen kamyonetteki sürücü ve yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ