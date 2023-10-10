Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasının dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda fabrikanın dış cephe kaplamasında hasar oluştu.

Kocaeli'de bir kimya fabrikasında yangın çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kimya fabrikasının dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karadenizliler Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan bir kimya fabrikasının dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın fabrikanın içerisine sirayet etmeden söndürüldü.

Yangında fabrikanın dış cephe kaplamasında hasar oluştu.