Kocaeli'de Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde saygı duruşu
Yaşam Haberleri
Kocaeli'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı nedeniyle sokak ve caddelerde bulunanların saygı duruşuna geçmesi kentteki trafik kontrol kameralarına yansıdı.
Kocaeli'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı nedeniyle sokak ve caddelerde bulunanların saygı duruşuna geçmesi kentteki trafik kontrol kameralarına yansıdı.
Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında Kocaeli'mizde 7'den 70'e herkes saygı duruşunda bulundu." ifadesini kullandı.
Kentteki trafik kontrol kameraları görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda, sokak ve caddelerde araçlarından inen vatandaşların saygı duruşuna geçmesi görüntülere yansıdı.