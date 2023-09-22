Kocaeli'de 65 yaş üstü toplu taşımayı ücretsiz kullanmaya devam ediyor

KOCAELİ - Ankara'da 65 yaş üstü vatandaşların özel halk otobüslerine ücretsiz binmesi sonlandırılırken, Kocaeli'de yaşlı bireyler özel halk otobüslerini ücretsiz kullanmaya devam ediyor.

Özel halk otobüsleri esnafı, 15 Ekim itibariyle 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşınmayacağı kararı almıştı. 15 Ekim'e sayılı günler kala artan maliyetler sebebiyle Ankara'da özel halk otobüsü sürücüleri 65 yaş üstü vatandaşları ücretsiz araçlarına almadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise kararı uygulayan otobüslerin trafikten ihraç edileceğini açıkladı. S.S 10 Nolu Körfez İzmit Halk Otobüsçüler Kooperatifinde şoförlük yapan Cem Taşyürek, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"65 yaş üstü ve üzerini biz taşımıyoruz demiyoruz fakat sıkıntılarımız mevcut"

S.S 10 Nolu Körfez İzmit Halk Otobüsçüler Kooperatifinde şoförlük yapan Cem Taşyürek, "Bu karar Türkiye Otobüsçüler Birliğinin almış olduğu bir karar bizim de buna uymamız gerekiyor çünkü bizim de kendimize göre sıkıntılarımız var. 65 yaş üstü ve üzerini biz taşımıyoruz demiyoruz fakat sıkıntılarımız mevcut. Bizim muhatabımız büyükşehir belediyesi ufak bir destek veriyor fakat bu bize yetmiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ayırdığı bir bütçe var. Yaklaşık 3 bin TL para veriyor, toplam bizim aldığımız aylık ücret, 4 bine yakın oluyor. Bu para bizi kurtarmıyor. Biz aylık 12-13 bin liralık 65 yaş üstü taşıyoruz. Türkiye Otobüsçüler Kooperatifinin almış olduğu karar doğrultusunda bizde 15 Ekimden sonra taşımayacağız. Ondan önce devlet bu konuya el atarsa, başkanlarımızla bu konuyu konuşursa bize olan talimat neyse tekrardan taşımaya başlarız" dedi.

"Biz 15 Ekim'e kadar devam edeceğiz"

Ankara'daki otobüs şoförlerinin 15 Ekim'i beklememesine değinen Taşyürek,"O konuya çok hakim değilim, hakim değilim derken bize Türkiye genelinde 15 Ekim dendi. 15 Ekime kadar da devlet büyüklerimizin buna bir çare bulacaklarına inanıyorum. Biz 15 Ekim'e kadar devam edeceğiz, sonra tabi ki Türkiye geneli olduğu gibi toplu taşıma esnafıyla almış olunan ortak kararı uygulayacağız. Devletin buna acil bir çözüm bulması lazım yoksa ortalık biraz karışacak gibi gözüküyor. Bizimki tehdit değil, tehditle bizim işimiz yok. Biz esnafız sabahın 6'sından gecenin 12'sine kadar direksiyon sallıyoruz" diye konuştu.

"Hiç olmazsa otobüslere binebiliyorlardı"

Kararın doğru olmadığını belirten Hadi Yılmaz, "Bu yanlış bir karardır, yaşlılarımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Bazılarının imkanı yok, kalkmasını yanlış buluyorum. 65 yaşında hiçbir imkanı olmadığı zaman vatandaşlar hiç olmazsa otobüslere binebiliyordu. Şimdi binemeyecek bu zor bir durum" dedi.

Limit konulması gerektiğini ifade eden Oğuz Aydın, "Bence de binilmesin, sonuçta otobüsçülerin hepsinin masrafı ağırlaştı. Onlara belirli bir kar verilebilir, belirli bir limit konulur o limite kadar binebilir. Fakat akşama kadar bedava binmesi bence yanlış. Bence limit konulsun, limit bitene kadar binebilsin. En doğrusunun bu olduğuna inanamıyorum" diye konuştu.