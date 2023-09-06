Kocaeli'de 5 yaşındaki çocuk pencereden düşerek yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuk, 3. kattaki dairenin açık penceresinden düşerek yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 5 yaşındaki A.A., 3'üncü kattaki dairenin açık penceresinden toprak alana düşerek yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Derince ilçesine bağlı Sırrıpaşa Mahallesi Harmantarla Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki dairenin açık penceresine çıkan A.A., dengesini kaybederek boşluğa düştü. Küçük çocuğun bina önündeki toprak alana düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)