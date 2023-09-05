Kocaeli'de 5 yaşındaki çocuk evin penceresinden düşerek yaralandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3. kattaki evlerinin açık penceresinden zemine düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin açık penceresinden zemine düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Sırrıpaşa Mahallesi Harmantarla Caddesi'nde Ayşegül A, henüz bilinmeyen nedenle 3 katlı apartmanın son katındaki dairelerinin penceresinden düştü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Yaşam