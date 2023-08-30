Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Fener Alayı Düzenlendi

Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi. 7'den 70'e yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrağı ile şarkılar söyleyerek kilometrelerce yürüdü.

30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yıl dönümü il genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kocaeli Valiliği tarafından İzmit ilçesinin en işlek caddelerinde fener alayı yürüyüşü düzenlendi. 7'den 70'e binlerce vatandaş fener alayında buluştu. İzmit Kültür Tepesinde başlayan ve Milli İrada Meydanında biten kortej de ellerinde meşalelerle yürüyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Yüzlerce vatandaş Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk porteleri eşliğinde şarkılar söyleyerek unutulmaz anlar yaşadı. - KOCAELİ