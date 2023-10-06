Kocaeli'de 110 yaşındaki 50 torun sahibi Memnune Dilemen hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan çiftçi Sami Dilemen'in eşi olan 110 yaşındaki Memnune Dilemen, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. 3 çocuk ve 50 torun sahibi olan Dilemen için cenaze namazı Dereköyü Camii'nde kılındı ve ardından Körfez'de defnedildi.
Kocaeli'de yaşayan 50 torun sahibi 110 yaşındaki Memnune Dilemen hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde ikamet eden çiftçi merhum Sami Dilemen'in eşi Memnune Dilemen, 110 yaşında vefat etti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren 3 çocuk ve 50 torun sahibi Dilemen için bugün öğle namazı sonrası Dereköyü Camii'nde cenaze namazı kılındı. Dilemen'in cenazesi, kılınan namazın ardından Körfez'de toprağa verildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam