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Kocaeli'de 110 yaşındaki 50 torun sahibi Memnune Dilemen hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan çiftçi Sami Dilemen'in eşi olan 110 yaşındaki Memnune Dilemen, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. 3 çocuk ve 50 torun sahibi olan Dilemen için cenaze namazı Dereköyü Camii'nde kılındı ve ardından Körfez'de defnedildi.