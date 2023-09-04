Kocaeli Darıca'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisler ise çevre güvenliği için istasyonun giriş ve çıkışlarını kapattı.

Akaryakıt istasyonunda yangın paniği

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürülürken, polisler ise çevre güvenliği için akaryakıt istasyonunun giriş ve çıkışlarını kapattı.

Olay, Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakıt deposunun çıkış vanasında ufak çaplı yangın çıktı. Dumanları gören çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağlamak amacıyla akaryakıt istasyonundaki giriş ve çıkışları kapattı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.