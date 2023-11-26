Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin özel bireylere yönelik yatırımlarından olan İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalar son sürat devam ediyor. Merkez, engelli bireylerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve ailelerin güvenle teslim edebileceği bir ortam sağlamak amacıyla inşa ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin ve aileleri sosyal hayata aktif katılmalarını sağlamak amacıyla inşa ettikleri merkezde çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin özel bireylere yönelik yatırımlarından olan İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalar son sürat devam ediyor. Engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye kadar her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı merkez, engelsiz bina olarak inşa ediliyor. Büyükşehir bu projeyle özel bireylerin ve kendilerine bakmakla yükümlü aile üyelerinin sosyal hayata aktif katılmalarını amaçlıyor. Ailelerin özel çocuklarını güvenle teslim edebileceği merkezde yoğun çalışma yürüten büyükşehir ekipleri, işin ilerleme oranında yüzde 50 seviyesine ulaştı.

Her şey düşünüldü

Vinsan Kampüsü içinde inşa edilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, toplam 9 bin 609 metrekare alan üzerinde 6 bin 176 metrekare kapalı alan olarak projelendirildi. Proje, her tür özel bireye uygun olacak şekilde zemin kat olarak planlandı. 913 metrekare olan bodrum katta sığınak, kazan dairesi, su deposu, elektik ve mekanik odalar, personel soyunma odası yer alacak. 5 bin 264 metrekare zemin katta ise idari bölüm, bekleme alanı, danışma, eğitim birimi, revir, idari sorumlu ofisi, çok amaçlı salon, aile danışmanlığı birimi, psikoterapi birimi, konferans salonu, kütüphane, resim, barista, dokuma, matbaa, kuaför, müzik, el sanatları, mutfak ve bilişim atölyeleri, çok amaçlı eğitim salonu, bireysel eğitim sınıfları düşünüldü. Yine zemin katta bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescid, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası ve oyun odası projede planlandı. Ayrıca terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 avlu ve bir çocuk oyun alanı bulunuyor. - KOCAELİ