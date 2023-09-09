Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşımında Kış Tarifesine Geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında kış sefer tarifesi uygulamasına 11 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlıyor. Hat 1, Hat 2, Hat 3 ve Hat 4 güzergahları da kış tarifesine geçecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında kış sefer tarifesi uygulamasına 11 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlıyor. Buna göre Hat 1 İzmit-Gölcük-Değirmendere-Karamürsel, Hat 2 Karamürsel-Hereke, Hat 3 İzmit-Gölcük-Derince-Tütünçiftlik-Değirmendere, Hat 4 ise Gölcük-Derince-Tütünçiftlik-Değirmendere güzergahı arasında gidiş dönüş olarak 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek. - KOCAELİ