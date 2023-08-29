Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle yarın otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Öte yandan İzmit-Kartal güzergahında hizmet veren Hat 200, Sabiha Gökçen Hattı olan 250, 250C, 250G, Hat 700 ve mavi bayraklı sahillere giden 800K, 800C ve 800CK mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek. - KOCAELİ