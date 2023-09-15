Kocaeli Başiskele'de Orman Yangını

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına helikopterle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kocaeli'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, ilçeye bağlı Camidüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de havadan müdahale ediliyor.