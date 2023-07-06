Kocaali'de Denizde Boğulan Genç Kurtarılamadı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize giren 15 yaşındaki yabancı uyruklu genç boğuldu. Olay yerine sevk edilen cankurtaran ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.