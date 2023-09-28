KMO Sakarya geçişinde kaza: 2 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 'sapağı kaçırıyorum' paniği akrabaları kazaya sürükledi: 2 yaralı

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 'sapağı kaçırıyorum' paniği akrabaları kazaya sürükledi. Akyazı sapağında kararsız kalarak refüje çarpan cipe, arkasından gelen ve akrabası olduğu öğrenilen hafif ticari araç sürücüsü çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, KMO Sakarya geçişi Akyazı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve yol ayrımına geldiğinde kararsız kalan A.Ş. idaresindeki cip, refüje çarptı. Kaza yapan aracın arkasından gelmekte olan ve akrabası olduğu öğrenilen E.Y. kontrolündeki 19 UE 836 plakalı hafif ticari araçta cipe çarptı. Meydana gelen kazada iki araç sürücüsü de yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve Kuzey Marmara Otoyolu Trafik Jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.